Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс маната к мировым валютам на 15 ноября

Экономика Материалы 15 ноября 2022 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 ноября

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7545 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7545

1 австралийский доллар

AUD

1,1382

1 аргентинский песо

ARS

0,0105

1 белорусский рубль

BYN

0,6731

1 бразильский реал

BRL

0,3192

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0984

100 южнокорейских вон

KRW

0,1286

1 чешская крона

CZK

0,0722

100 чилийских песо

CLP

0,1906

1 китайский юань

CNY

0,2411

1 датская крона

DKK

0,2359

1 грузинский лари

GEL

0,6265

1 гонконгский доллар

HKD

0,217

1 индийская рупия

INR

0,0209

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9994

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1621

1 швейцарский франк

CHF

1,7992

1 израильский шекель

ILS

0,4953

1 канадский доллар

CAD

1,277

1 кувейтский динар

KWD

5,5224

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0202

100 ливанских фунтов

LBP

0,1119

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3706

1 мексиканский песо

MXN

0,0879

1 молдавский лей

MDL

0,0888

1 египетский фунт

EGP

0,0697

1 норвежская крона

NOK

0,1694

100 узбекских сомов

UZS

0,0152

1 польский злотый

PLN

0,3724

1 российский рубль

RUB

0,0279

1 сингапурский доллар

SGD

1,2381

1 саудовский риал

SAR

0,4523

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2248

1 турецкая лира

TRY

0,0914

1 тайваньский доллар

TWD

0,0548

1 таджикский сомони

TJS

0,167

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0463

100 японских йен

JPY

1,2108

1 новозеландский доллар

NZD

1,0378

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости