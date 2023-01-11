Подписано соглашение между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и торговой палатой Сербии

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленной палатой Сербии с целью расширения перспектив сотрудничества с бизнес-кругами, действующими в Сербии, а также увеличения экспортно-импортного потенциала субъектов предпринимательства и инвестиционных вложений в обеих странах.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на конфедерацию, в целях повышения экспортного и инвестиционного потенциала нашей страны, а также расширения экономических связей в соответствии с приоритетами ASK по внешним связям продолжается расширение сотрудничества с организациями поддержки бизнеса, существующими в других странах.

Согласно соглашению, планируется проведение совместных бизнес-миссий ASK и торговой палаты, выставок и бизнес-форумов, совместная реализация проектов, а также обмен информацией и изучение передового опыта с привлечением экспертов.