В Азербайджане введены дополнительные требования для страховщиков

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в “дополнительные требования к разрешению на осуществление видов обязательного страхования”, утвержденные постановлением от 4 февраля 2022 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно изменениям статьи 4.1, для допуска к осуществлению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) страховщик должен иметь возможность заключить соответствующий договор обязательного страхования со страхователями через свой официальный интернет-сайт.

Кроме того, страховщики, имеющие на день вступления в силу пункта 4.1 требований разрешение на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, должны в течение 10 дней привести технические возможности своего официального интернет-сайта в соответствие с вышеуказанной частью.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.