Центробанк Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 11 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению 28-дневных и 84-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 90 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона 10 инвесторов подали 15 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 54 370 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 9948,1765 маната (6,7 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 45 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 15 февраля 2023 года.

По итогам второго аукциона 11 инвесторов подали 17 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 59 080 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 9823,7408 маната (7,69 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 45 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 12 апреля 2023 года.

Отметим, что покупателями нот Центрального банка Азербайджана могут выступать только местные банки, действующие на основании лицензии.