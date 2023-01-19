Австрия считает Центральную Азию перспективным направлением для диверсификации поставок энергоносителей - МИД

БАКУ /Trend - Австрия очень заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей и считает страны Центральной Азии перспективными партнерами в этом отношении.

Об этом сказала Trend пресс-секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам Австрийской Республики, начальник управления по делам печати и информации Габриэле Юэн.

"Казахстан на протяжении многих лет является важным энергетическим партнером Австрии. Около 40 процентов австрийского импорта нефти приходится на Казахстан. В настоящее время Центральная Азия стремится диверсифицировать свои экспортные маршруты, в том числе в Европу. Мы с большим интересом следим за этими событиями", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, Европейский банк реконструкции и развития, например, собирается провести исследование, изучающее маршруты так называемого Среднего коридора.

Возобновляемые источники энергии, безусловно, представляют особый интерес для Австрии, также находящейся в контакте с партнерами из Центральной Азии, добавила она, отметив, что, конечно, уже есть текущие проекты.

"Австрийские компании также очень активны в секторе гидроэлектроэнергетики. В целом, мы надеемся, что сможем еще больше активизировать наше сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и экологических технологий, и мы понимаем, что существует ощутимый интерес среди стран Центральной Азии", - сказала Юэн.

В целом Австрия рассчитывает на активизацию экономического сотрудничества со странами Центральной Азии в ближайшие годы.

"Мы попытаемся вместе с нашими центральноазиатскими партнерами выяснить, где бы мы могли сделать больше. Возобновляемые источники энергии, экологические технологии, сектор здравоохранения и продовольствия, а также цифровизация входят в число тех областей, где мы надеемся развивать наше сотрудничество и обмен с Центральноазиатским регионом", - заключила она.