В Агдаме состоялось заседание Комиссии по эффективному использованию водных ресурсов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агдаме состоялось заседание Комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года в целях обеспечения эффективного использования водных ресурсов, совершенствования управления водными ресурсами и координации деятельности в этой области.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов.