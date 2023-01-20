ЕБРР поддерживает Азербайджан в развитии "зеленой" экономики – Маттео Патроне (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Текущая стратегия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) направлена на содействие Азербайджану в диверсификации экономики, а также в дальнейшем расширении доступа к финансовым инструментам и поддержке «зеленой» экономики.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

По его словам, на сегодняшний день в целях разработки новой стратегии ЕБРР по Азербайджану между сторонами ведется постоянное взаимодействие, в том числе и с клиентами и партнерами Банка.

«Новая стратегия ЕБРР должна быть пересмотрена в 2024 году. Сейчас мы собираем информацию, которая будет полезна для ее подготовки. Хочу сказать, что наше сотрудничество с Азербайджаном в 2022 году стало очень прочной основой для нашего будущего взаимодействия. Это был год «зеленых» проектов в устойчивой инфраструктуре, в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также в корпоративном секторе. По Гяндже мы подписали два соглашения, которые направлены на поддержку города в управлении твердыми отходами, а также создания эффективности использования энергии с помощью нашего проекта уличного освещения. Мы благодарны ЕС за прочное партнерство в этом и других проектах. Кроме того, мы софинансировали первый проект по строительству крупномасштабной солнечной электростанции в Гарадаге, чтобы поддержать программу декарбонизации Азербайджана. В корпоративном секторе мы профинансировали строительство энергоэффективного холодильного склада в Аляте и «зеленую» экспансию сельскохозяйственного производителя в городе Сальян. Мы сохраним эту тенденцию и в течение 2023 года. 19 января мы утвердили финансирование первого проекта экономики замкнутого цикла в Азербайджане — расширение предприятия по переработке аккумуляторов в Сумгайыте. Недавно мы также запустили IT-центры в Азербайджане, где оказываем поддержку обучению студентов в регионах для будущих возможностей трудоустройства в международных ИКТ-компаниях, стимулируем региональное развитие и поддерживаем местную молодежь. Для Азербайджана это первый проект, финансируемый в рамках двустороннего соглашения между нами и правительством. Мы весьма оптимистичны в отношении нашего будущего сотрудничества с Азербайджаном, будь то область «зеленого» финансирования, экономической интеграции, устойчивой инфраструктуры или цифровизации. Мы примем во внимание все вышеперечисленные вехи при подготовке нашей следующей страновой стратегии на 2024–2029 годы», - сказал он.

Патроне напомнил, что в декабре 2022 года ЕБРР и Aztelecom достигли соглашения о финансировании развития цифровой инфраструктуры в регионах Азербайджана.

«Это было сделано совместно с нашими партнерами из Евросоюза, которые поддержали кредит в размере до 50 миллионов долларов гарантией через Европейский фонд устойчивого развития. Мы в ЕБРР считаем, что инвестиции в цифровизацию означают инвестиции в будущее. Надежный доступ к широкополосным услугам принесет ощутимую пользу более чем 280 тысячам домохозяйств в регионах Азербайджана. Преодолевая цифровой разрыв между столицей и сельскими местностями, проект также принесет пользу местным предприятиям, сделав их и их существующую или потенциальную рабочую силу более конкурентоспособными, способствуя более широкому развитию экономики Азербайджана более инклюзивным образом. Я также рад, что ЕС намерен предоставить грант в размере одного миллиона евро Министерству цифрового развития и транспорта для улучшения конкуренции и регулирования в телекоммуникационном секторе Азербайджана, а также для укрепления корпоративного управления заемщиков. Это партнерство между ЕБРР, ЕС, Aztelecom и правительством Азербайджана, поддерживающее преобразование государственной компании, действительно является историей успеха, на основе которой хотелось бы продолжить сотрудничество», - отметил управляющий директор.

Кроме того, он отметил, что 2022 год стал историческим в области сотрудничества ЕБРР и Азербайджана по проектам в сфере возобновляемых источников энергии.

«Помимо очевидных преимуществ, альтернативные источники энергии на сегодня привлекательны и с финансовой точки зрения. Мы активно поддерживаем программы по декарбонизации в Азербайджане как на инвестиционном так и политическом уровнях. Как я уже сказал, мы инвестировали в строительство первой солнечной электростанции в Гарадаге, а также планируем финансировать строительство ветряной электростанции на Абшеронском полуострове. Помимо этого, мы поддержали Азербайджан в разработке законодательной базы регулирования ВИЭ. Конечно, фундаментом всему этому стала многолетняя работа ЕБРР и Министерства энергетики Азербайджана", - отметил он.

Патроне заявил, что ЕБРР и минэнергетики подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата энергетического сектора в Азербайджане в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению.

"Здесь мы можем говорить о развитии возобновляемой энергетики, реализации концепции низкоуглеродного развития, повышения эффективности, сокращения выбросов вредных отходов и постепенного внедрения инноваций в этот сектор", - отметил он.

Патроне также отметил, что ЕБРР поддерживает усиление связей между Кавказом и Европейским Союзом, будь то в области возобновляемой энергетики, транспортной инфраструктуры или реформ политики.

"Как я уже упоминал ранее, Азербайджан имеет большой потенциал в области возобновляемых источников энергии. Однако транспортировка «зеленой» энергии в Европу потребует значительных инвестиций в расширение, модернизацию и цифровизацию энергосистемы Азербайджана и ЕБРР готов оказать поддержку в этом направлении. Что касается маршрутов транспортировки, то их нам придется рассматривать в индивидуальном порядке. Это возможно только при наличии соответствующего предложения. Недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главы Румынии, Грузии, Венгрии и председатель Европейской комиссии подписали меморандум о взаимопонимании по прокладке электрического кабеля для поставок "зеленой" электроэнергии в Европу. Мы понимаем, что более тесная взаимосвязь в электроэнергетике между Кавказом и ЕС поможет укрепить европейскую энергетическую безопасность, превратив Кавказ в хорошо интегрированный энергетический узел на внутреннем рынке ЕС. Считаем, что такие проекты имеют многообещающие перспективы, и в случае с прокладкой кабеля по дну Черного моря мы с нетерпением ждем результатов проводимого в настоящее время технико-экономического обоснования", - сообщил он.

Говоря о достигнутом соглашении между Азербайджаном и ЕС, по увеличению экспорта газа в Европу управляющий директор напомнил, что ЕБРР уже поддерживал строительство трубопроводов TANAP и TAP, и с этой точки зрения стороны имеют большой опыт работы с правительством Азербайджана, в том числе в рамках "Южного газового коридора".

"В настоящее время проводится исследование рынка для этого проекта, и если будет принято решение о расширении, мы будем рады международным партнерам для рассмотрения финансирования в соответствии с нашими требованиями к газовым проектам Азербайджана. Нам необходимо, чтобы проект соответствовал целям Парижского соглашения и подходу Банка к использованию ископаемых видов топлива", - сказал он.

Патроне сообщил, что ЕБРР и ЗАО «Азербайджанское морское Каспийское пароходство» (ASCO) ведут переговоры о финансировании ЗАО.

«Мы ведем переговоры и параллельно идут соответствующие работы по сбору информации. Пока еще немного преждевременно говорить о сумме инвестирования ASCO, мы рассчитываем подписать соответствующие соглашения до лета нынешнего года. ASCO, как и Aztelecom, является государственной компанией. ЕБРР имеет очень хорошие возможности для поддержки усилий государственных компаний по коммерциализации, и мы с нетерпением ожидаем расширения этой программы в Азербайджане», - считает управляющий директор.

Помимо этого, как отметил Патроне, ЕБРР ведет активный и плодотворный диалог с Центральным банком для дальнейшего укрепления устойчивости банковского сектора Азербайджана, и ЕБРР нацелен на расширение текущего партнерства.

«На этой неделе мы встретились с председателем Центрального банка и обсудили текущие тенденции в экономике и банковском секторе. Среди прочего, мы коснулись вопросов финансирования малых и средних предприятий и в этом направлении планируем сотрудничать с Центральным банком в оценке нескольких практических инструментов для улучшения доступа к финансированию в стране. Мы также обсудили наше сотрудничество в области экологии, социальной защиты и управления и готовы помочь регулятору в предоставлении консультаций и практик», - сказал он.

По мнению управляющего директора, ЕБРР заинтересован в финансировании азербайджанских банков, особенно средних и частных банков, нуждающихся в поддержке.

«В соответствии с нашей программой сотрудничества, мы нацелены развивать взаимодействие в области международной торговли, поддержке микро, малого и среднего бизнеса, экологически чистого и инклюзивного финансирования. Наша поддержка не ограничивается только финансированием, но еще и включает в себя такие инструменты, как укрепление развития существующего потенциала наших партнеров», - добавил он.