В 2022 г. в Азербайджане было принято 68 новых госстандартов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 31 января 2023 года в 12:14)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане было принято 68 новых госстандартов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в 2021 году было принято 36 госстандартов.

«Общее количество выданных сертификатов соответствия в 2022 году составило 2065, в то время как в 2021 году было выдано 1733 сертификата соответствия», - сказал он.

Аббасбейли добавил, что AZSTAND в рамках сотрудничества с Турецким институтом стандартов получил право распространять на территории страны официальные издания более 9000 национальных стандартов Турции.

«В лабораториях, функционирующих при AZSTAND, в течение 2022 года было проведено более 12000 испытаний по более чем 2700 продуктам», - сказал он.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году количество возбужденных дел по антимонопольным вопросам и делам о недобросовестной конкуренции возросло в три раза, а количество завершенных дел - в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. В целом в 2022 году было завершено рассмотрение 48 дел, в то время как в 2021 году таких дел было 22, а в 2020 году – 6. В 2022 году было возбуждено 60 дел, в 2021 году – 20, а в 2020 – 9 дел.