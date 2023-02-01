В Азербайджане продлен льготный срок кредитов, выдаваемых под низкие проценты для закладки новых садов

БАКУ /Trend/ - В целях возведения новых садов в Азербайджане был продлен льготный срок кредитов, выдаваемых за счет государственных средств под низкие проценты.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на втором Форуме по развитию агробизнеса.

Она отметила, что для расширения и продвижения деятельности сельскохозяйственных кооперативов в отношении аграрных кооперативов установлен максимальный предел кредита в 5 процентов.

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