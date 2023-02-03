Реализация IAP принесет пользу не только Черногории, но и всему региону - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP) принесет пользу не только Черногории, но и всему региону.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал вице-премьер и министр капитальных инвестиций Черногории Эрвин Ибрагимович на проходящем в Баку 9-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, Черногория работает над подключением к энергетическим системам соседних стран.

"В соответствии с Европейским соглашением о зеленой энергетике и энергетической политикой Евросоюза мы привержены переходу к зеленой энергетике, декарбонизации, расширению использования возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Мы планируем развивать наши энергетические сети за счет строительства новых объектов", - добавил Эрвин Ибрагимович.

Предполагаемый Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Предусматривается, что трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.