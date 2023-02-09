Азербайджан стремится к производству наиболее чистой энергии - замминистра (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно работает в различных направлениях, чтобы увеличить поставки энергоносителей своим партнерам, обеспечивая как их энергетическую безопасность, так и укрепляя собственную экономику.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Зеленый энергетический "коридор" как аналог Южного газового коридора

По словам замминистра, Азербайджан является надежным партнером с точки зрения нефти, а в последнее время надежность с точки зрения поставок газа еще более укрепилась.

"Большая часть нефти, которую экспортирует Азербайджан, идет в европейском направлении. То же самое происходит и с природным газом. Мы планируем практически удвоить наш экспорт газа на европейский рынок к 2027 году. Азербайджан уже экспортирует в Европу более 10 милилардов кубометров – в 2022 году этот показатель составил 11,4 милиларда кубометров. В этом году мы планируем аналогичный объем поставок газа в европейские страны. И опять же, это сверх того, что мы экспортируем в Грузию (2,8 миллиарда кубометров в 2022 году) и Турцию (8,4 милиларда кубометров в 2022 году). Таким образом, в совокупности мы уже экспортировали 22,6 миллиарда кубометров. Ожидается, что в 2023 году общий объем экспорта превысит 24 миллиарда кубометров", - сказал Солтанов.

Он отметил, что уже несколько лет Азербайджан проводит заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в феврале. Однако в этом году одновременно проводилось 9-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-я встреча министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Что касается недавнего соглашения, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией о прокладке кабеля под Черным морем - оно вполне может выйти за рамки стран, которые уже подписали этот документ, потому что подключение к электросети по всей Европе достаточно развито, и когда кто-то входит в европейскую энергосистему, электроэнергия, произведенная в Азербайджане, может в конечном итоге оказаться в любой части Европы, при том источником будет возобновляемая энергия из Азербайджана. Однако это требует очень тщательного анализа. У нас была идея соединить Грузию и Румынию, и мы с самого начала проявляли интерес к этому проекту. Но затем, когда мы изучили потенциал наших ресурсов - морских и ветровых, мы поняли, что первоначально запланированного подключения может оказаться недостаточно. Для того чтобы соединить Каспий с европейскими странами, необходимо было создать гораздо большую пропускную способность. И, опять же, выбор Румынии связан с нашим продуктивным партнерством, а также, в определенной степени, этот выбор определяется географией, потому что Румыния, учитывая близость к Черному морю, становится одним из лучших кандидатов, а Венгрия, по сути, является воротами во всю Европу. Повторяю, поскольку мы подписали этот документ, все европейские страны являются нашими потенциальными партнерами - это основа нашего стратегического видения", - подчеркнул замминистра.

Азербайджан выходит на европейский рынок "зеленой" энергетики

"Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в европейские страны, нашими основными партнерами были Грузия и Турция, и основное соединение, которое у нас есть в этом направлении, - это линии, которые идут в Грузию, а затем - из Грузии в Турцию", - сказал замминистра.

По его словам, существует также много технических проблем, потому что Грузия и Азербайджан синхронизированы, что означает, что экспортировать электроэнергию или торговать электроэнергией между этими двумя странами технически проще и дешевле, но Турция находится в другой зоне, что требует более дорогой инфраструктуры подключения, увеличивает затраты для производителя. Однако такое подключение уже существует, и мы уже сегодня экспортируем в Турцию около 300-400 МВт электроэнергии .

"Однако в документе, который мы подписали с Европейской комиссией в июле, говорится о двух энергетических коридорах: один из них проходит через Черное море, которое действительно становится естественным коридором между Каспийскими и европейскими странами, а другой - через Нахчыван в Турцию и остальную Европу, что, по сути, является элементом Зангезурского коридора. В этом направлении мы уже строим подстанцию мощностью 330 кВт в Джебраильском районе. Почему это важно? Потому что электросеть Азербайджана основана на подстанциях того же типа. И строительство в Джабраиле такой станции означает, что мы планируем построить еще одну в Нахчыване. Эта ветка соединит эксклав с основной частью Азербайджана, и далее с Турцией и, в конечном счете, с европейскими странами. Это даст нам возможность экспортировать около 1 000 МВт электроэнергии, а это огромная цифра. Это гораздо больше, чем то, что мы экспортируем сегодня. В то же время, это повышает надежность системы электроснабжения освобожденных территорий, поэтому мы выполняем две задачи в рамках одного проекта. Более того, эта подстанция также важна с точки зрения строительства солнечной электростанции, над которой мы работаем с bp в Джебраильском районе, так что, возможно, три основные проблемы решаются одним проектом. Я хочу отметить, что мы не планируем экспортировать только какой-либо вид электроэнергии – основным источником электроэнергии, которую мы планируем экспортировать по этим линиям, будет "зеленая" электроэнергия. Это то, что нужно Европе, это то, что нужно миру, и это то, что нужно Азербайджану по нескольким причинам, одной из которых то, что в Азербайджане, в отличие от многих других стран, в том числе европейских, большая часть электроэнергии производится за счет сжигания природного газа - около 95 процентов. Во многих европейских странах из-за дороговизны газа используют гораздо более дешевый, но грязный уголь. Таким образом, использование природного газа не так вредно для окружающей среды, это - наш вклад в смягчение последствий изменения климата в мире. Конечно же, это обходится Азербайджану значительно дороже, мы расходуем газ, который можно экспортировать и зарабатывать много твердой валюты. Таким образом, с переходом на зеленую энергию, мы будем экономить довольно значительное количество природного газа, который принесет дополнительный доход стране", - пояснил он.

Азербайджан собирается провести первый аукцион по проектам в области возобновляемых источников энергии

По словам замминистра, этот процесс скоро завершится, и первый аукцион планируется провести уже в первой половине 2023 года.

"Мы уже определили область, где это будет реализовано; вероятно, сначала это будет проект, связанный с солнечной энергией, но со временем будут рассмотрены и ветряные электростанции. Проблема в том, что в Азербайджане цены на энергоносители относительно низкие, и, следовательно, когда объекты меньше, инвесторы не могут извлечь выгоду из эффекта масштаба, и сопоставление тарифных цен в нашей стране становится для них проблемным. До сих пор в наших соглашениях с компаниями Masdar и ACWA Power нам удавалось оставаться в рамках действующих в стране тарифов, которые составляют около 3 центов. И это действительно хорошая цена, но если проект становится меньше, то цены растут. Поэтому нам нужно найти здесь правильный баланс", - пояснил Солтанов.

Он отметил, что до сих пор Азербайджан шел немного другим путем. Был проведен очень тшательный и прозрачный процесс отбора, в результате которого началась реализация проекта солнечной электростанции мощностью 230 МВт с компанией Masdar, и ветряной электростанции мощностью 240 МВт с компанией ACWA Power.

"Мы ясно дали понять всем конкурирующим энергетическим корпорациям, что основным критерием отбора является тарифное предложение, которое они должны сделать при прочих равных условиях. И именно на основе этого критерия мы в конечном итоге выбрали Masdar, ACWA Power и bp. Таким образом, существуют различные законные процессы отбора. Проведение аукционов всегда было частью плана, и мы очень рады, что приближаемся к реализации и этой возможности", - сказал замминистра.

Перспективы производства "зеленого" водорода в Азербайджане

"Я лично участвую во встречах с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по поводу отчета по водороду для Азербайджана. Это важно еще и потому, что это один из результатов государственной стратегии на 2022-2026 годы, вытекающий из национальных приоритетов социально-экономического развития. Водород довольно дорогой, а "зеленый" водород, является самым дорогостоящим его видом. ЕБРР больше сосредоточился на "голубом" водороде, который в основном используется для улавливания самого нежелательного побочного продукта - углекислого газа. Это привлекательная идея, особенно потому, что у нас есть как изобилие природного газа, так и истощенные месторождения нефти и газа, где можно было бы улавливать углерод. Однако мы хотим сосредоточиться на производстве "зеленого" водорода, самой чистой его формы, извлекаемой из воды без выбросов в атмосферу. Это самый дорогой способ, но это будущее, и это то, куда мы хотим идти. В настоящее время мы находимся на очень важном этапе технико-экономического обоснования", - сказал он.

По его словам, соглашения с Masdar и Fortescue Industries предполагают разработку обширных возобновляемых источников энергии, в том числе морского ветра на Каспии.

"Мы считаем, что в проектах такого масштаба производство водорода могло бы иметь экономический смысл, в том числе с точки зрения вопросов балансировки. Учитывая специфику некоторых проектов, использование водорода действительно может снизить их общую стоимость. ЕС в основном заинтересован в "зеленом" водороде. Некоторые потенциальные инвесторы в Азербайджане уже определили эту сферу в качестве одного из своих приоритетов", - подчеркнул замминистра.

Раскрытие огромного морского ветрового потенциала на Каспии

По его словам, предварительные исследования показывают, что технический потенциал производства ветряной энергии на море составляет 157 ГВт.

"По мере развития проектов у нас будут более конкретные цифры. В любом случае, мы считаем, и предварительные исследования показывают то же самое, что у нас больше морского ветра, чем мы когда-либо сможем использовать внутри страны. Мы уже подписали соответствующие соглашения с Masdar и Fortescue Industries на общую установленную мощность 22 ГВт. Для сравнения, вся установленная мощность производства электроэнергии в Азербайджане, включая все возобновляемые и невозобновляемые источники, составляет 8 ГВт. Из этих 22 ГВт около 16 ГВт приходится на производство энергии ветра на шельфе. Мы также подписали соглашение с ACWA Power о строительстве морской ветроэлектростанции", - сказал он.

Есть много факторов, которые необходимо принять во внимание. Самая важная проблема с морской ветроэнергетикой заключается в том, что она дороже, чем береговая ветроэнергетика или солнечная энергия, подчеркнул замминистра.

"При этом Азербайджан является страной, не имеющей выхода к мировому океану. В то же время, размер одного лопасти ветряной турбины достигает 100 метров. И, если не производить их внутри страны, придется в основном полагаться на Волго-Донской канал для их доставки, а учитывая военные действия в регионе, этот вариант имеет свои минусы. Транспортировка ветряных турбин по суше возможна, но технически сложна. Итак, мы действительно думаем о максимизации внутреннего производства, что поможет смягчить последствия отсутствия выхода к мировому океану", - пояснил он.

Солнечная электростанция "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джабраиле - результат плодотворного сотрудничества с bp

"Территория около 900 гектаров в Джабраильском районе была очищена от мин. В некоторых местах пришлось проводить глубинное разминирование до 4 метров, что достаточно сложно - очень немного устройств в Азербайджане, которые можно использовать для этих целей. Азербайджанское Национальное агентство по разминированию (ANAMA) проделало большую работу в этом направлении. В то же время, мы должны убедиться, что эта земля непригодна для сельскохозяйственного производства, потому что есть другие проекты, с которыми мы должны согласовать свои инициативы. В любом случае, мы рады, что в феврале ожидается прибытие на место технических специалистов bp. Мы ожидаем, что примерно через 2 года на этой установке будет производиться возобновляемая энергия", - сказал Солтанов.

Как подчеркнул замминистра, самой интересной частью проекта bp является тот факт, что это своего рода "виртуальная" электростанция. Предполагается, что "зеленая" энергия, производимая в Карабахе, будет доставляться на Абшерон, на терминал по переработке нефти и газа, и обезуглероживать процесс.

"Переработка нефти и газа - очень энергоемкий процесс, и обычно требуемая электроэнергия получается при довольно неэффективном сжигании ископаемого топлива. Путем декарбонизации этого процесса bp и ее партнеры, включая SOCAR и правительство Азербайджана в целом, потенциально могли бы избежать определенных налогов на экспорт, которые будут введены в Европе. Излишне говорить, что это здорово для окружающей среды, а сэкономленный газ возвращается акционерам, что может стать источником дополнительного дохода. В этом также есть большой символизм, поскольку, если корпорация такого масштаба, как bp, инвестирует в Карабах, это означает, что мир, достигнутый в регионе, сохранится. Это также сигнал мировым корпорациям о том, что инвестировать в освобожденные территории Азербайджана безопасно. Присутствие bp в Азербайджане в 1990-х годах сыграло свою роль с точки зрения укрепления нашего суверенитета, и аналогичный процесс сейчас происходит с точки зрения возрождения освобожденных территорий", - пояснил он.

Солтанов отметил, что Азербайджан открыт для сотрудничества с любыми партнерами, желающими инвестировать в сектор "зеленой" энергетики Азербайджана.

"Первоначальный список компаний, желающих принять участие, был намного больше, и мы продолжаем диалог со многими из них по сей день. Процесс аукциона также поможет с точки зрения выявления реального интереса в этом отношении. Со временем вы услышите о новых проектах. Например, одна европейская корпорация также заинтересована в реализации проекта, аналогичного тому, что bp осуществляет в Джабраиле", - добавил он.

Расширение производства солнечной электроэнергии за пределами суши

"Проект плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт, реализуемый в рамках пилотного проекта "Обмен знаниями и техническая поддержка для разработки плавучих солнечных панелей", реализуемого при поддержке Азиатского банка развития (АБР), уже находится в стадии разработки. Это часть технической поддержки со стороны АБР, поэтому мы ничего не инвестируем. Цель этого пилотного проекта - понять плюсы и минусы и заложить основу для расширения этой инициативы на электростанцию мощностью 50 МВт", - омтетил замминистра.

Подробнее о сотрудничестве с арабскими партнерами

Как сообщил замминистра, проект солнечной электростанции Гарадаг мощностью 230 МВт совместно с Masdar, а также ветроэлектростанция Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, разработанная компанией ACWA Power, будут производить электроэнергию довольно скоро. Электроэнергия с Гарадагской электростанции будет вырабатываться в ближайшие месяцы. Развитие морской ветроэнергетики займет немного больше времени. Эти два проекта отражают доверие между руководством Азербайджана и ОАЭ и Саудовской Аравии.

"Мы очень рады, что SOCAR заключает это соглашение с Masdar в качестве экономического партнера, становясь частью сделки в своем собственном стремлении стать энергетической компанией 21 века", - сказал он.

Следуя путем предков в изучении новых начинаний

"Мы движемся по пути наших предков, которые начали нефтяной путь Азербайджана около 170 лет назад, превратив Баку в центр притяжения и придав нашей стране прогрессивный импульс, который продолжался десятилетиями и привел к гораздо большему, чем добыча нефти. В начале 1990-х годов президент Гейдар Алиев совершил нечто немыслимое, осознав невообразимое. В результате Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), а также Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) стали реальностью, которая была чем-то гораздо большим, чем нефть; окном во внешний прогрессивный мир, якорем нашего суверенитета. Оглядываясь назад, то, что произошло, может показаться неизбежностью, но каждый отдельный аспект был результатом бессонных ночей, бесконечных часов напряженной работы и феноменальной воли и способностей руководства Азербайджана. Затем, в 2000-х годах, мы стали свидетелями того, как успех нашей нефтяной саги был повторен в отношении нашего природного газа. Было много скептиков, многие не соглашались, но президент Ильхам Алиев проводил политику решительным и хорошо просчитанным образом, и время доказывает, что это был дальновидный путь, поставивший Азербайджан в центр дебатов об архитектуре европейской энергетической безопасности. То, что делается сейчас, является следующим этапом этого энергетического путешествия. 21 век - это время зеленых преобразований, и мы обязаны продолжить историю успеха в новом столетии. История очень помогает. По сути, модель, созданная давным-давно и протестированная по крайней мере еще один раз, применяется к текущему дню. Когда мы добьемся успеха, это будет главным образом связано с уже установленным путем и постоянно прогрессивным видением руководства Азербайджана", - сказал в заключении Солтанов.