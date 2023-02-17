Свободные средства ГФСЗ Азербайджана могут быть направлены на инвестиции

БАКУ /Trend/ - Свободные средства Госфонда соцзащиты (ГФСЗ) Азербайджана могут быть направлены на инвестиции.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О социальном страховании", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может направлять свободные средства ГФСЗ на инвестиции. Свободные средства, инвестиционные доходы и неиспользованный остаток средств, направляемых на инвестиции, аккумулируются на счет, открытый в Центральном банке Азербайджана, и их учет ведется отдельно. Также они переносятся на следующий бюджетный год как часть свободных средств, направляемых на инвестиции.

Отметим, что общие расходы ГФСЗ в 2023 году прогнозируются в размере 6 миллиардов 263,97 миллиона манатов. В 2022 году эти расходы прогнозировались в размере 5 миллиардов 606,27 миллиона манатов. Рост расходов фонда в основном прогнозируется в связи с финансированием трудовых пенсий (5 907 180 000,0), что составляет существенную финансовую основу для усиления социальной защиты населения.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)