В Азербайджане будет утверждена новая программа обучения при поддержке АБР – Кэндис МакДейган (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Программу модернизации профессионального образования и профессиональной подготовки для развития сектора диверсификации экономики в Азербайджане планируется утвердить в первой половине 2023 года.

Об этом сказала в интервью Trend страновой директор АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган.

По словам МакДейган, в 2022 году АБР одобрил грант технической помощи в размере 750 000 долларов на подготовку программы для модернизации развития сектора диверсификации экономики.

"Предлагаемая программа направлена на поддержку усилий правительства Азербайджана по диверсификации экономики. Это будет достигаться путем повышения соответствия профессионального образования и профессиональной подготовки к рынку труда страны и 4-й промышленной революции", - сказала она.

Как пояснила МакДейган, программа включает в себя заем в размере 120 миллионов долларов и проектный заем в размере 30 миллионов долларов. Это поможет улучшить финансирование профобразования и сделать его более инклюзивным, повысить качество и актуальность, а также укрепить его институциональные рамки.

Ожидается, что программа будет одобрена Советом директоров АБР в ближайшее время, отметила она.

На сегодняшний день АБР выделил Азербайджану 65 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,93 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает 2 кредита и 1 суверенную гарантию на сумму 856,8 миллиона долларов.