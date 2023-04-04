Польша презентует инвестиционные возможности на освобожденных территориях Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5-7 сентября текущего года Институт восточных исследований Польши проведет международный экономический форум в Карпаче (Польша), где будут представлены инвестиционные возможности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Научно-экономического аналитического института при Министерстве экономики Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"В Форуме примут участие представители Научно-экономического аналитического института. На форуме будут обсуждаться строительные работы и создаваемый инвестиционный климат на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - отметил Махир Гумбатов.

Отметим, что Научно-экономический аналитический институт осуществляет разработку и обеспечение мероприятий в экономической и других смежных областях страны. Он проводит с этой целью фундаментальные и прикладные научные и экспериментальные исследования, создает исследовательскую базу по поддержке и обеспечению устойчивости развития экономики и ее отдельных отраслей, создает аналитическую базу данных и информационные системы, разрабатывает программы и проекты, осуществляет мониторинг и оценку в соответствующей области. Это мозговой центр, который работает по направлениям стратегического планирования и обеспечения инновационного развития, а также готовит высококвалифицированных научных кадров и участвует в развитии человеческого капитала.