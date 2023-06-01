В Азербайджане определяются предварительные суммы утилизационного сбора при импорте автомобилей

БАКУ /Trend/ - Определяются предварительные суммы утилизационного сбора, который будет уплачиваться при импорте старых автомобилей, сообщает Trend.

Как сказал эксперт ОАО "Чистый город" Мирза Лахыджев во время обсуждения изменений в закон "О производственных и бытовых отходах", которые обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сбор за утилизацию автомобилей со сроком выпуска 1-3 года не предусмотрен.

"Для автомобилей со сроком выпуска от 4 до 7 лет предусматривается утилизационный сбор в размере 400 манатов, а для автомобилей старше 7 лет - 700 манатов. Однако эти цифры пока не точны, дискуссии в этом направлении продолжаются и цифры могут измениться", - добавил он.

Отметим, что согласно изменениям в закон, при таможенном оформлении легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию Азербайджанской Республики), ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики, с выпуска которых прошло 4 года, а также при проведении государственного технического осмотра транспортных средств, в фонд по утилизации транспортных средств уплачивается утилизационный сбор.