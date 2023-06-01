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Валютные резервы Азербайджана превысили $9 млрд

Экономика Материалы 1 июня 2023 17:31 (UTC +04:00)
Валютные резервы Азербайджана превысили $9 млрд

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На первое июня 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,175 миллиарда долларов, сообщает в четверг Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центробанка Азербайджана, это на 0,15 процента, или 13,5 миллиона долларов меньше показателя предыдущего месяца и на 26,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на первое июня 2022 года валютные резервы ЦБА составили почти 7,23 миллиарда долларов, а на первое мая 2023 года - 9,189 миллиарда долларов.

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