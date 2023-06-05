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Правлению ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия

Экономика Материалы 5 июня 2023 10:34 (UTC +04:00)
Правлению ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия

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БАКУ /Trend/ - Правлению Центрального банка Азербайджана будут предоставлены новые полномочия.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Правление Центрального банка будет принимать решения о выдаче и аннулировании лицензий в этой сфере в соответствии с законодательством, регулирующим финансовые рынки, назначении и прекращении деятельности временного администратора в организациях, подконтрольных Центральному банку, в случаях, предусмотренных законодательством, регулирующим финансовые рынки.

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