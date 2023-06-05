Годовая инфляция в Азербайджане составит 8,3% - председатель ЦБ (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 5 июня в 10:53)

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Азербайджане в конце года составит 8,3%.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Талех Казымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, годовая инфляция в апреле составила 12,8%.

"Исходный прогноз составлял 7,9%, однако после более детального анализа данных этот показатель был скорректирован в сторону увеличения на 0,4%", - сказал Казымов.

По его словам, по ВВП Азербайджана зафиксирован рост на 0,1%, ненефтяной ВВП вырос на 3,7%.

По последним прогнозам Центрального банка Азербайджана, ожидается, что к концу 2023 года рост ВВП составит примерно 1,8-2%. По ненефтяному сектору экономики ожидается достижение роста в объеме 5,7%.

"В апреле текущего года стратегические валютные резервы страны увеличились на 12% до 66 миллиардов долларов США. Валютные резервы Центрального банка выросли на 2,2% до 9,2 миллиарда долларов США. Кредитный портфель достиг отметки в 20 миллиардов долларов США, а депозитная база увеличилась более чем на 5%. Качество кредитного портфеля в апреле упало до 3,7%. Уровень долларизации кредитного портфеля снизился до исторического минимума - 9,9%", - сказал Казымов.