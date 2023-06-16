Увеличиваются доходы и расходы ГФСЗ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, доходы и расходы бюджета ГФСЗ составят 6 миллиардов 268,0 миллионов манатов с увеличением на 4,0 миллиона манатов (0,1 процент).

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.