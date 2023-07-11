ЦБА не планирует принятия жестких мер за отсутствие страхового полиса недвижимости - Зия Алиев

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана не планирует принятия жестких мер за отсутствие страхового полиса недвижимого имущества.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев.

По его словам, в области пропаганды страхования недвижимого имущества граждан ЦБА провел большую работу.

"Сегодня мы видим эффективность проведенных в предыдущие годы работ и, возможно, что в отношении граждан не будут приниматься жесткие меры механизмов штрафования", - подчеркнул Алиев.

По словам гендиректора ЦБА, владельцы недвижимого имущества могут воспользоваться как обязательной, так и добровольной формой страхования.

Отметим, что размер обязательного страхования квартир в Баку составляет 50 манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване - 40 манатов, в других регионах Азербайджана - 30 манатов.