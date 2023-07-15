Азербайджан и Гонконг обсудили устранение двойного налогообложения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11-13 июля в Гонконге состоялся первый раунд переговоров по проекту соглашения между правительством Азербайджана и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, по итогам обсуждений полностью согласованы все положения проекта соглашения в части налогообложения, принято решение о проведении соответствующих взаимных работ для согласования оставшихся вопросов.

Отметим, что в завершение стороны подписали документ по согласованным вопросам.

Напомним, что ранее Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы. Также устраняется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией.

На данный момент Азербайджан с Турцией и Сингапуром ведут обсуждения об устранении двойного налогообложения.