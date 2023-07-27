Названо число ветеранов I Карабахской войны, получивших единовременную выплату

БАКУ /Trend/ - 17 234 человека, получивших ранения в Первой Карабахской войне, получили единовременную выплату.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишев в ходе пресс-конференции, посвященной работе, проделанной в первом полугодии 2023 года.

"На данную категорию выплат были израсходованы средства в размере 109,9 миллиона манатов", - сказал он.

Отметим, что размер единовременной выплаты в соответствии с указом Президента Азербайджана № 1513 от 23 декабря 2021 года определен следующим образом:

I степень инвалидности - 8 800 манатов;

II степень инвалидности - 6 600 манатов;

III степень инвалидности - 4 400 манатов.

На получение единовременной выплаты имеют право:

- лица, которым была назначена инвалидность в результате ранений, полученных в период службы до 2 августа 1997 года;

- лица, у которых установлена инвалидность в результате ранения или заболевания при исполнении обязанностей военной службы;

- лица, у которых установлена инвалидность в связи со службой, но прошедшие реабилитацию;

- лица, получившие страховую выплату в меньшем размере, чем установленная сумма;

- наследники вышеперечисленных категорий лиц (в случае их кончины).

Единовременная выплата производится за счет средств, выделенных на эти цели из государственного бюджета.