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Внесены изменения в структуру налоговой службы Азербайджана

Экономика Материалы 20 октября 2023 18:15 (UTC +04:00)
Внесены изменения в структуру налоговой службы Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в количество учреждений, входящих в структуру Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в госслужбе, в структуру налоговой службы вошли еще семь учреждений.

Это следующие учреждения:

Главное управление локальных доходов города Баку

Главное управление по работе с малым предпринимательством города Баку

Главное управление по предварительному расследованию налоговых преступлений

Главное управление национальных доходов

Главное управление по контролю за импортно-экспортными операциями

Главное управление по управлению обязательствами

Главное управление по контролю за оборотом подакцизных и маркированных товаров.

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