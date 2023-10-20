Внесены изменения в структуру налоговой службы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в количество учреждений, входящих в структуру Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в госслужбе, в структуру налоговой службы вошли еще семь учреждений.

Это следующие учреждения:

Главное управление локальных доходов города Баку

Главное управление по работе с малым предпринимательством города Баку

Главное управление по предварительному расследованию налоговых преступлений

Главное управление национальных доходов

Главное управление по контролю за импортно-экспортными операциями

Главное управление по управлению обязательствами

Главное управление по контролю за оборотом подакцизных и маркированных товаров.