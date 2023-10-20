Внесены изменения в структуру налоговой службы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в количество учреждений, входящих в структуру Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.
Как сообщили Trend в пятницу в госслужбе, в структуру налоговой службы вошли еще семь учреждений.
Это следующие учреждения:
Главное управление локальных доходов города Баку
Главное управление по работе с малым предпринимательством города Баку
Главное управление по предварительному расследованию налоговых преступлений
Главное управление национальных доходов
Главное управление по контролю за импортно-экспортными операциями
Главное управление по управлению обязательствами
Главное управление по контролю за оборотом подакцизных и маркированных товаров.