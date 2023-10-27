Иранский министр о строительстве нового моста через реку Араз

БАКУ /Trend/ – Новый мост, который будет построен через реку Араз, имеет стратегическое значение и внесет большой вклад в расширение экономических связей и торгового оборота между Азербайджаном и Ираном.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Он отметил, что мост Агбенд соединит Иран и Азербайджан не только автомобильным, но и железнодорожным путями. Железная дорога пройдет от Агбенда через территорию Ирана до города Джульфа в Нахчыване. Строительство дороги займет 1 год.

Иранский министр добавил, что в соответствии с соглашением с Азербайджаном на ней также будет установлен таможенно-пропускной пункт и построен терминал. Новый мост также создаст широкие возможности для развития транзитных грузоперевозок.

Отметим, что железнодорожный мост через реку Араз у поселка Агбенд является продолжением железной дороги Горадиз-Агбенд. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в феврале 2021 года, имеет протяженность по оси 110,4 километра. Строительные работы проводятся в три этапа. Первый этап охватывает участок железной дороги протяженностью 30 километров и станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, второй этап - участок железнодорожной линии протяженностью 55 километров и станции Солтанлы, Гумлаг, Хякяри и Миндживан, третий этап - участок железной дороги 25,4 километра от станции Миндживан до станций Бартаз и Агбенд.

В рамках проекта планируется строительство девяти станций, трех тоннелей, 41 моста, трех галерей, семи путепроводов и около 300 искусственных инженерных сооружений. Строительно-монтажные работы по проекту планируется завершить в 2023 году.