В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарственные средства

БАКУ/Trend/ – Азербайджанским институтом стандартизации, подведомственным Государственной службе по контролю за антимонопольным и потребительским рынком при министерстве экономики, принят государственный стандарт AZS OIC/SMIIC 50-1:2023 "Халяльные лекарственные средства – Часть I - Общие требования".

Как сообщили в четверг Trend в Институте стандартизации, этот стандарт определяет основные требования к производству и транспортировке халяльных лекарственных средств на основе мусульманских правил и предназначен для использования организациями, специализирующимися в данной области. Стандарт обеспечит сохранение халяльного статуса этих лекарственных средств и будет способствовать повышению доверия потребителей к такой продукции.

Разработка государственного стандарта была официально согласована с Центром аналитической экспертизы минздрава Азербайджана.

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