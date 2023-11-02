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В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарственные средства

Экономика Материалы 2 ноября 2023 09:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарственные средства

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ – Азербайджанским институтом стандартизации, подведомственным Государственной службе по контролю за антимонопольным и потребительским рынком при министерстве экономики, принят государственный стандарт AZS OIC/SMIIC 50-1:2023 "Халяльные лекарственные средства – Часть I - Общие требования".

Как сообщили в четверг Trend в Институте стандартизации, этот стандарт определяет основные требования к производству и транспортировке халяльных лекарственных средств на основе мусульманских правил и предназначен для использования организациями, специализирующимися в данной области. Стандарт обеспечит сохранение халяльного статуса этих лекарственных средств и будет способствовать повышению доверия потребителей к такой продукции.

Разработка государственного стандарта была официально согласована с Центром аналитической экспертизы минздрава Азербайджана.

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