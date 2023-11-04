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Министр труда Азербайджана о возможности отмены критерия нуждаемости

Экономика Материалы 4 ноября 2023 18:30 (UTC +04:00)
Министр труда Азербайджана о возможности отмены критерия нуждаемости

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Правительство хотело бы, чтобы в ближайшем будущем понятие критерия нуждаемости было отменено.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что это лишь механизм, инструмент.

"Пока перед нами стоят большие вызовы, мы сохраняем это как инструмент", - добавил министр.

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