В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и почтовые отделения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в нерабочие праздничные дни (с 8 по 12 ноября) будут работать филиалы и отделения банков, а также отделения ЗАО "Азерпочт", принадлежащего министерству цифрового развития и транспорта, а также пункты обмена валюты.

Как передает во вторник Trend, в Центробанке Азербайджана (ЦБА) сообщили, что в целях обеспечения постоянного доступа туристов и граждан страны, находящихся в праздничные дни в Азербайджане, к услугам обмена валюты будут доступны в общей сложности 118 торговых точек 14-и банков, в том числе 8 торговых точек 4-х банков будут функционировать в 24-часовом режиме.

Также к услугам клиентов в праздничные дни будут доступны 73 отделения ЗАО "Азерпочт", 5 пунктов обмена валюты (получивших лицензию на это), один из которых будет работать в 24-часовом режиме.

С графиком работы филиалов и отделений банков, а также отделений ЗАО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно ознакомиться по ссылкам:

Банки

ЗАО "Азерпочт"

Пункты обмена валют

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