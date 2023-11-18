Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 6 ноября 1,7 13 ноября 1,7 7 ноября 1,7 14 ноября 1,7 8 ноября 1,7 15 ноября 1,7 9 ноября 1,7 16 ноября 1,7 10 ноября 1,7 17 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0281 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0131 маната и составил 1,8341 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 6 ноября 1,8247 13 ноября 1,8164 7 ноября 1,8201 14 ноября 1,8182 8 ноября 1,8201 15 ноября 1,8493 9 ноября 1,8201 16 ноября 1,8421 10 ноября 1,8201 17 ноября 1,8445 Средний курс за неделю 1,8210 Средний курс за неделю 1,8341

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0188 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 6 ноября 0,0184 13 ноября 0,0184 7 ноября 0,0183 14 ноября 0,0185 8 ноября 0,0183 15 ноября 0,0188 9 ноября 0,0183 16 ноября 0,0190 10 ноября 0,0183 17 ноября 0,0191 Средний курс за неделю 0,0183 Средний курс за неделю 0,0188

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0593 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 6 ноября 0,0599 13 ноября 0,0595 7 ноября 0,0597 14 ноября 0,0594 8 ноября 0,0597 15 ноября 0,0593 9 ноября 0,0597 16 ноября 0,0593 10 ноября 0,0597 17 ноября 0,0592 Средний курс за неделю 0,0597 Средний курс за неделю 0,0593

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