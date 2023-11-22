Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продуктов животного происхождения из региона Франции

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) в целях защиты животных от инфекционных заболеваний осуществляет соответствующие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании данных Всемирной организации охраны здоровья животных.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА.

"Согласно официальным данным Всемирной организации охраны здоровья животных, во французском регионе Пеи-де-ла-Луар зарегистрирована эпизоотическая геморрагическая болезнь, а в Бродско-Посавской административно-территориальной единице Хорватии - вспышка высокопатогенного птичьего гриппа.

В целях защиты территории Азербайджана от указанных инфекционных заболеваний введено временное ограничение на ввоз всех видов живых жвачных животных из региона Пеи-де-ла-Луар, их генетического материала. Также введено ограничение на ввоз в Азербайджан из Бродско-Посавской административно-территориальной единицы живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, продуктов переработки, содержащих мясо птицы, всех видов продукции птицеводства из предприятий, расположенных в радиусе 10 км от хозяйства, где произошла вспышка заболевания (за исключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничтожение вируса птичьего гриппа), кормов и кормовых добавок для птицы (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, полученных путем химического и микробиологического синтеза).

В целях усиления мер контроля направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из указанных административно-территориальных единиц или транзитом въезжающих в Азербайджан", - говорится в информации агентства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!