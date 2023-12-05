После Победы на восстановительно-строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре выделено 12 миллиардов манатов - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - За время, прошедшее с окончания Отечественной войны, была проведена важная работа по строительству и восстановлению территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Премьер-министр отметил, что в течение трех лет после Победы из государственного бюджета страны на восстановительно-строительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах было выделено 12 миллиардов манатов.

"Хотя в государственном бюджете на 2024 год на это предусмотрено 4 миллиарда манатов. В последующие годы на реализацию "I Государственной программы по Великому возвращению" будет направлено 14,5 миллиарда манатов. В целом, в 2022-2026 годах потребуется в общей сложности около 30,5 миллиарда манатов", - подчеркнул он.

Али Асадов также упомянул, что реализуемые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах целевые и масштабные проекты, предоставляемый пакет налоговых, таможенных, социальных, инвестиционных, кредитных и иных льгот способствуют быстрому возрождению этих районов, их заселению и обеспечению устойчивой экономической активности.

"Дан старт начальному этапу процесса возвращения по "I Государственной программе по Великому возвращению", предусматривающий переселение до 2026 года 34 500 семей (140 тысяч граждан)", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!