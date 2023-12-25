В Азербайджане установлены требования к капиталу для валютно-обменной деятельности

БАКУ /Trend/ - Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Форму заявления на получение лицензии (дополнения к лицензии) на валютообменную деятельность" и "Требования к минимальному размеру уставного (акционерному) капитала для осуществления валютно-обменной деятельности, размеру залоговых средств и форме заключения о возврате".

Как сообщает в понедельник Trend, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение по этому поводу.

Согласно новому решению, определен минимальный лимит уставного капитала по каждому объекту для лиц, желающих получить лицензию на валютообменную деятельность. Так, потребность в капитале для валютообменной деятельности составляет 600 тысяч манатов в I регионе (Баку), 300 тысяч манатов на каждый дополнительный объект, в регионе II (Абшеронский район, Сумгаит и Гянджа) 450 000 манатов, 150 тысяч манатов на каждый дополнительный объект, в III регионе (за исключением I, II и IV районов, а также Нахчыванской Автономной Республики) 375 тысяч манатов, 75 тысяч манатов за каждый дополнительный объект, в IV регионе (освобожденные территории Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов) 300 тысяч манатов, 0 манатов за каждый дополнительный объект.

Требования к уставному (акционерному) капиталу, предусмотренные настоящими требованиями, также будут распространяться на средства филиала юридического лица-нерезидента, приравненные к его уставному капиталу.

Кроме того, лицо, желающее получить лицензию на валютно-обменную деятельность или ее дополнение, должно разместить в уполномоченном банке залоговые средства в размере 10 процентов от минимального уставного (акционерного) капитала.

Лица, получившие лицензию на валютно-обменную деятельность, должны в течение шести месяцев с даты вступления в силу указанных требований принять соответствующие меры по формированию минимального уставного капитала, а также по размещению суммы залоговых средств и представить соответствующие документы в ЦБА в указанный срок.

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