Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы предупредила предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В последние дни распространяется информация о повышении цен на куриные яйца в ряде торговых сетей. Это пытаются "обосновать" тем, что данная ситуация якобы возникла после начала экспорта яиц в Россию.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц.

"Заявляем, что не только в последние дни, но и в последние месяцы ни одно из предприятий, представленных в нашей ассоциации, не повысило отпускную цену на яйца. Так, 1 коробка с яйцами, включая доставку на рынок, стоит 53 маната, что означает 14,5 гяпика за 1 яйцо. Эта цена даже на 1 гяпик дешевле, чем за тот же период прошлого года. Сегодня ежедневное производство куриных яиц в Азербайджане составляет около 5 миллионов штук, а ежедневный спрос - около 3,6 миллиона. На экспорт отправляется только продукция сверх спроса. Мы обращаемся к торговым сетям с тем, чтобы они не повышали цену без каких-либо изменений в цене продажи с нашей стороны и не вызывали ажиотажа среди населения ложными обоснованиями. Как и ко всем сельхозпроизводителям, азербайджанское государство применяет ряд важных механизмов поддержки и в отношении производителей мяса птицы и яиц. В нынешних условиях нет никаких экономических оснований для повышения цен на яйца. Мы поставляем нашу продукцию в торговые сети по прежним ценам", - говорится в сообщении ассоциации.

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