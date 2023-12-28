В Азербайджане снижена ставка налога на дивидендные доходы

БАКУ /Trend/ - Одним из важных изменений в направлении снижения налоговой нагрузки на бизнес и стимулирования предпринимательской активности является снижение ставки налога на дивиденды. Так, со следующего года ставка налога на дивидендные доходы снижена с 10 процентов до 5 процентов, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, в соответствии с внесенными изменениями в Налоговый кодекс, отменяется налоговая льгота для органов государственного и местного самоуправления, бюджетных учреждений и юридических лиц, созданных от имени государства, по доходам от дивидендов, и введено налогообложение в размере пяти процентов.

"Эти изменения в налоговом законодательстве, касающиеся налогообложения доходов от дивидендов, направлены на создание равных экономических условий для всех участников, независимо от формы собственности, и целями являются предотвращение препятствий для привлечения инвестиций в благоприятную инвестиционную среду Азербайджана, стимулирование инвестиций в акции на капитальных рынках, формирование устойчивой налоговой среды для инвесторов, не являющихся участниками капитальных рынков, и обязательное взимание налога с дивидендов центральными органами исполнительной власти", - отмечает служба.

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