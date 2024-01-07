Названо количество стран, которые граждане Азербайджана могут посетить без виз

БАКУ /Trend/ - Канадская консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг паспортов мира, передает в воскресенье Trend.

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 61 место. Граждане республики могут посещать без визы 37 стран, еще в 46 странах они могут получить визу по прибытии, виза заранее потребуется в 115 странах (в рейтинге на конец 2022 года Азербайджан занимал 62 место).

Лидером рейтинга стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут посетить без визы 132 государства, еще в 48 странах они могут получить визу по прибытии, виза потребуется заранее только в 18 странах. Второе место поделили между собой Германия, Испания, Франция, Италия и Нидерланды. Их гражданам заранее нужно оформлять визу для посещения 20 стран. На третьем месте находятся Швеция, Финляндия, Швейцария, Австрия и Люксембург (обязательные визы нужны в 21 стране).

Отметим, что рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.

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