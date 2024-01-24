В Азербайджане усовершенствован механизм отсрочки взыскания налоговой задолженности (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Одно из важных изменений, внесенных в Налоговый кодекс с целью совершенствования налогового администрирования, связано с повышением эффективности взыскания налоговой задолженности и совершенствованием механизма ее отсрочки.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации Государственной налоговой службы Азербайджана.

Было отмечено, что механизм предоставления отсрочки налоговому обязательству адаптирован к современным экономическим условиям.

"Так, в Налоговом кодексе Азербайджанской Республики, механизм предоставления отсрочки по налоговой задолженности был определен в зависимости от суммы задолженности по категории субъектов предпринимательства. Согласно кодексу, срок исполнения налогового обязательства не продлевался, если задолженность налогоплательщика, являющегося субъектом микро-и малого предпринимательства, составляет менее двух тысяч манатов, налогоплательщика, являющегося субъектом среднего предпринимательства - менее двадцати тысяч манатов, а субъекта крупного предпринимательства - менее ста тысяч манатов. Следовательно, налогоплательщики, чья налоговая задолженность была меньше указанных сумм, не могли воспользоваться правом на отсрочку.

Согласно изменениям, внесенным в целях облегчения администрирования, эти суммы должны быть обобщены и определены в размере 500 манатов независимо от категории субъектов предпринимательства. Таким образом, минимальные суммы кредиторской задолженности были снижены с 2000, 20 000 и 100 000 манатов до 500 манатов соответственно, что создает благоприятную возможность для налогоплательщиков, желающих воспользоваться данным инструментом.

С другой стороны, в редакции Налогового кодекса, действующей до 1 января 2024 года, налогоплательщик, являющийся субъектом микро-и малого предпринимательства, имеющий задолженность более 20 000 манатов, налогоплательщик, являющийся субъектом среднего предпринимательства, имеющий задолженность более 100 000 манатов, а субъект крупного предпринимательства имеющий задолженность более 300 000 манатов, для продления срока исполнения налогового обязательства должны были приложить к заявлению банковскую гарантию, договор поручительства или залога либо письменное согласие на опись имущества вместе с соответствующими документами.

Согласно изменениям, эти суммы обобщаются и определяются в размере 300 000 манатов независимо от категории субъектов предпринимательства. Это также позволяет упростить администрирование для микро -, малых и средних субъектов предпринимательства, которые хотят воспользоваться данным преимуществом.

При этом, уплатив 10 процентов от суммы долга до отсрочки налогового долга, налогоплательщик продемонстрирует желание погасить налоговый долг в соответствии с взаимной договоренностью после получения отсрочки.

Еще одним изменением в этом направлении является создание функционирующего механизма, с помощью которого налогоплательщики могут воспользоваться правом на отсрочку по возникшей налоговой задолженности при отсутствии возможности погасить образовавшуюся задолженность единовременно. С этой целью Кабинетом министров будет утвержден Порядок определения способности налогоплательщика погасить налоговую задолженность, и использование этого инструмента создаст возможности для более удобного погашения задолженности налогоплательщиками", - говорится в сообщении ведомства.

Было подчеркнуто, что дополнительно в этом направлении был внесен еще ряд изменений:

- срок, в течение которого налогоплательщик, обратившийся за предоставлением отсрочки по налоговой задолженности в связи с государственными закупками или в связи с сезонными работами, обязан быть на учете в налоговом органе, уменьшается с 3 до 2 лет;

- в случае несвоевременного исполнения налогоплательщиком налогового обязательства, просроченное в течение последнего года, срок исполнения налогового обязательства не продлевается;

На период отсрочки приостанавливаются действия по взысканию в отношении просроченной задолженности.

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