Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 6 февраля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8274 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник :

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8274 1 австралийский доллар AUD 1,1073 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3412 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0894 100 южнокорейских вон KRW 0,1281 1 чешская крона CZK 0,0732 100 чилийских песо CLP 0,1777 1 китайский юань CNY 0,2363 1 датская крона DKK 0,245 1 грузинский лари GEL 0,6391 1 гонконгский доллар HKD 0,2174 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,134 100 индонезийских рупий IDR 0,0108 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1607 1 швейцарский франк CHF 1,9547 1 израильский шекель ILS 0,4638 1 канадский доллар CAD 1,2581 1 кувейтский динар KWD 5,5213 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,357 1 мексиканский песо MXN 0,0994 1 молдавский лей MDL 0,0958 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1594 100 узбекских сомов UZS 0,0137 1 польский злотый PLN 0,4212 1 российский рубль RUB 0,0188 1 сингапурский доллар SGD 1,2635 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,252 1 турецкая лира TRY 0,0556 1 тайваньский доллар TWD 0,0543 1 таджикский сомони TJS 0,1552 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0452 100 японских йен JPY 1,1454 1 новозеландский доллар NZD 1,0323

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