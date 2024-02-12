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Бакинский метрополитен закупает в России 35 новых вагонов?

Экономика Материалы 12 февраля 2024 18:08 (UTC +04:00)
Бакинский метрополитен закупает в России 35 новых вагонов?

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Каких-либо контрактов на покупку новых вагонов с тем или иным производителем не подписано.

Об этом сообщил Trend в понедельник руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"В случае подписания договора о покупке вагонов общественности будет предоставлена информация", - сказал он.

Отметим, что посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия" сообщил о большом проекте в этом году по поставке 35 вагонов для бакинского метро.

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