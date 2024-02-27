Азербайджан и Германия обсудили реализацию совместных проектов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия обсудили реализацию совместных проектов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с управляющим директором "Восточной бизнес-ассоциации Германии" Михаэлем Хармсом и представителями немецких компаний, посещающих нашу страну, мы обсудили бизнес-климат Азербайджана и условия, предоставляемые иностранным инвесторам. Мы предложили немецким бизнесменам воспользоваться этими благоприятными условиями и оценили перспективы расширения инвестиционных связей и реализации совместных проектов", - говорится в публикации.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Германию товаров на сумму 2,466 миллиона долларов США, а импортировал товаров на сумму свыше 57,543 миллиона долларов.

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