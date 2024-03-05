Обсужден экспорт "зеленой энергии" из Центральной Азии через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с коллегой из Казахстана Алмасадамом Саткалиевым.

Как сообщает Trend, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В Астане состоялась плодотворная встреча с моим коллегой Алмасадамом Саткалиевым. Мы обсудили вопросы постепенного увеличения транспортировки казахстанской нефти по БТД, принятия соответствующих мер по экспорту "зеленой энергии" из Центральной Азии через Азербайджан, подготовки проекта соглашения между министерствами о стратегическом партнерстве в энергетической сфере", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!