В Азербайджане увеличились пассажирские перевозки железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2024 года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 3 миллиона тонн грузов, 1 миллион 261,5 тысячи пассажиров.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, это на 2,7 процента меньше (грузоперевозки) и на 30,8 процента больше (пассажироперевозки), чем за тот же период прошлого года.

"В среднем за отчетный период в сутки было загружено 363 вагона и выгружено 415 вагонов.

За сутки по Северному направлению железной дороги было выполнено 16,5 тысячи тонн погрузочных работ, по Западному - 3,4 тысячи тонн, а по Южному - 0,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении ведомства.

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