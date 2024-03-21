Азербайджанская платформа электронной коммерции намерена выйти на рынок Грузии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Платформа электронной коммерции в Азербайджане "Epoint" активно продвигается на новые рынки, нацеливаясь на расширение своего присутствия в Грузии.

Об этом сказал в четверг Trend сооснователь компании Гасан Гасанов.

"Мы начали процесс выхода ны рынок Грузии. В настоящее время компания находится на стадии получения необходимой лицензии от Центрального банка Грузии, что является ключевым этапом для начала деятельности на территории этой страны", - подчеркнул он.

Сооснователь "Epoint" выразил уверенность в том, что к концу второго квартала они смогут официально начать работу на грузинском рынке.

Гасан Гасанов также отметил, что выбор Грузии в качестве направления для расширения не случаен.

"Схожесть рынка с азербайджанским, а также успешное прохождение программы акселерации от 500 Global в Грузии, укрепили позиции "Epoint" и обеспечили компании ценные связи среди местных стартапов. Эти факторы создают благоприятные условия для дальнейшего роста и развития "Epoint" в регионе", - добавил он.

Отметим, что "Epoint" - это платформа, предназначенная для предоставления услуг электронной коммерции. Компания специализируется на технологических решениях, системах оптимизации бизнеса, электронной коммерции и безналичных расчетах. Компания разрабатывает системы управления бизнесом и бизнес-процессами для оптимизации работы малого и среднего бизнеса.