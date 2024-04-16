МВФ обновил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2024-25 гг.

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 2,8 процента, сообщает Trend.

Согласно последнему прогнозу, в 2025 году рост ВВП страны замедлится до 2,3 процента.

Кроме того, по прогнозам МВФ, реальный экономический рост Азербайджана стабилизируется на уровне 2,4 процента к 2029 году.

Отметим, что в 2023 году ВВП страны вырос на 1,1 процента по сравнению с 2022 годом.

МВФ также прогнозирует, что мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2 процента в 2024 и 2025 годах, как и в 2023 году. Темпы роста в странах с развитой экономикой немного ускорятся - с 1,6 процента в 2023 году до 1,7 процента в 2024 году и 1,8 процента в 2025 году. Но темпы роста на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках немного замедлятся, с 4,3 процента в 2023 году до 4,2 процента в 2024 и 2025 годах.