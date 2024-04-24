Назван объем производства мяса и молока в освобожденных районах Азербайджана - список

БАКУ /Trend/ - За январь-март 2024 года в освобожденных от оккупации районах Азербайджана произведено 4 867 тонн мяса в живом весе (включая птицу) и 34 052 тонны молока.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, производство мяса увеличилось на 6 процентов или 271 тонну по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, в то время как производство молока снизилось на 1,3 процента или 460 тонн.

За январь-март 2023 года в освобожденных от оккупации районах произведено 4596 тонн мяса в живом весе (включая птицу) и 34 512 тонн молока.

Отметим, что за отчетный период больше всего мяса и молока было произведено в Агдамском районе. Так, за отчетный период в Агдаме произведено 1192 тонны мяса и 10 859 тонн молока.

Напомним, что за 2023 год в освобожденных от оккупации районах произведено 22 570 тонн мяса в живом весе (включая птицу) и 136 678 тонн молока.

В таблице приведены объемы производства мяса и молока по освобожденным районам за январь-март 2024 года.

Освобожденные от оккупации районы Производство мяса - в тоннах Производство молока - в тоннах Агдам 1192 10859 Лачин 858 5587 Кяльбаджар 850 6575 Ходжавенд 629 1022 Физули 612 6708 Джебраил 509 2064 Шуша 104 531 Ходжалы 57 405 Губадлы 40 188 Зангилан 16 113

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