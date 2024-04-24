Назван объем производства мяса и молока в освобожденных районах Азербайджана - список

БАКУ /Trend/ - За январь-март 2024 года в освобожденных от оккупации районах Азербайджана произведено 4 867 тонн мяса в живом весе (включая птицу) и 34 052 тонны молока.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, производство мяса увеличилось на 6 процентов или 271 тонну по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, в то время как производство молока снизилось на 1,3 процента или 460 тонн.
За январь-март 2023 года в освобожденных от оккупации районах произведено 4596 тонн мяса в живом весе (включая птицу) и 34 512 тонн молока.
Отметим, что за отчетный период больше всего мяса и молока было произведено в Агдамском районе. Так, за отчетный период в Агдаме произведено 1192 тонны мяса и 10 859 тонн молока.
Напомним, что за 2023 год в освобожденных от оккупации районах произведено 22 570 тонн мяса в живом весе (включая птицу) и 136 678 тонн молока.
В таблице приведены объемы производства мяса и молока по освобожденным районам за январь-март 2024 года.
|Освобожденные от оккупации районы
|Производство мяса - в тоннах
|Производство молока - в тоннах
|Агдам
|1192
|10859
|Лачин
|858
|5587
|Кяльбаджар
|850
|6575
|Ходжавенд
|629
|1022
|Физули
|612
|6708
|Джебраил
|509
|2064
|Шуша
|104
|531
|Ходжалы
|57
|405
|Губадлы
|40
|188
|Зангилан
|16
|113
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