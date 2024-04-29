Азербайджан предложит создать новый финансовый механизм Север-Юг на COP29

ЭР-РИЯД /Trend/ - На COP29 Азербайджан намерен предложить создание нового финансового механизма Север-Юг.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил начальник управления устойчивого развития и социальной политики министерства экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе презентации на тему "На пути к COP29 – приоритеты и повестка дня" в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

Он отметил, что финансовый механизм Север-Юг будет служить мостом между национальными и международными нефтяными (энергетическими) компаниями.

Гусейнов подчеркнул, что возможности членства останутся открытыми для всех сторон, даже для тех, кто изначально не решался присоединиться к инициативе.

"Стороны-члены финансового механизма Север-Юг будут осуществлять переводы в фонд за экспортируемое ими ископаемое топливо и станут акционерами в обмен на сумму, которую они передают. Стороны самостоятельно определят размер сбора в зависимости от объема ископаемого топлива и, соответственно, суммы, подлежащей перечислению в фонд", - пояснил он.

По его словам, основными факторами, отличающими финансовый механизм Север-Юг, являются следующие:

- Финансовая стабильность (устойчивый приток капитала).

- Часть собранных в фонд средств будет считаться неприбыльным капиталом для целей финансирования концессионных проектов (льготное инвестирование).

- Другая часть будет направлена на коммерчески выгодные инвестиции и станет источником дохода для акционеров.

Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане.

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