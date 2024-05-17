95 процентов корпоративных клиентов Kapital Bank - микро-, малые и средние предприниматели - Фарид Гусейнов

БАКУ /Trend/ - 95 процентов корпоративных клиентов Kapital Bank - это микро-, малые и средние предприниматели.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"Количество корпоративных клиентов Kapital Bank составляет 211 тысяч, из них более 95 процентов - это микро-, малые и средние предприниматели", - сказал он.

Фарид Гусейнов отметил, что в стратегии 2024-2026 годов много места уделено поддержке микро-, малого и среднего бизнеса.

"Это включает в себя не только кредитование, но и предоставление других цифровых услуг. Например, мы предоставили услугу Maestro. Эта услуга позволяет клиентам сэкономить около 65 процентов средств, которые идут на банковские услуги. Уникальность этой услуги в том, что она полностью цифровая", - добавил он.

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