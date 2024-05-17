Kapital Bank планирует открыть филиал в городе Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank надеется на открытие в ближайшее время филиала в городе Ханкенди

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"У нас уже есть два филиала в Карабахе. Один из них находится в селе Агалы Зангиланского района. На прошлой неделе у нас открылся еще один филиал в Лачине. Мы гордимся этим. Надеемся в ближайшее время открыть филиал в Ханкенди, а потом и в других городах Азербайджана", - добавил он.

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