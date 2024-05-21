Утверждены правила эксплуатации моста в районе пунктов пропуска "Самур" - "Яраг-Казмаляр"

БАКУ /Trend/ - Утверждены правила эксплуатации автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Самур" – "Яраг–Казмаляр" через российско-азербайджанскую государственную границу.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на обсуждение был вынесен законопроект об утверждении Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Яраг-Казмаляр" (Российская Федерация) – "Самур" (Азербайджанская Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу и подходов к нему.

Было отмечено, что соглашение внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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