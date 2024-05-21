В Азербайджане вырос страховой рынок

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года 17 страховых компаний в Азербайджане суммарно собрали 542,841 миллиона манатов страховых взносов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 209,555 миллиона манатов. Это на 55,7 процента больше, чем год назад.

За прошедшие 4 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов пришлись 38,6 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 26 манатов.

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