Делегация Азербайджана приняла участие в саммите Международного транспортного форума

БАКУ /Trend/ - В немецком городе Лейпциг состоялся саммит Международного транспортного форума, посвященный теме "зеленого" транспорта (ITF Summit 2024), в котором приняли участие более 1500 представителей, в том числе министры транспорта и эксперты ряда международных организаций. Азербайджан, являющийся 2-м вице-президентом форума, впервые был представлен национальным павильоном на выставке, организованной в рамках саммита при поддержке министерства цифрового развития и транспорта и операционной компании COP29.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, страну на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Выступая на саммите, заместитель министра отметил, что 2024 год был объявлен Президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", и в ноябре этого года страна проведет COP29. Р.Гумметов проинформировал участников мероприятия о развитии Среднего коридора, объявлении Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана зонами "зеленой" энергии, о реализуемых в нашей стране проектах микромобильности, полной электрификации автобусного парка за счет местного производства в ближайшее время.

В рамках саммита были проведены встречи с делегациями ряда стран и международных организаций. На встречах были подробно обсуждены текущее сотрудничество и перспективы на будущее.

В национальном павильоне, созданном на выставке, была представлена подробная информация касательно проведения Азербайджаном COP29 в этом году. Кроме того, была представлена информация о сокращении выбросов углекислого газа в транспортном секторе нашей страны, проектах, реализуемых в рамках программы "Трансформация мобильности в Азербайджане", и о предстоящей работе.

Было отмечено, что создан "цифровой близнец" Баку и на этой основе выполнены работы по планированию последних инфраструктурных проектов, оптимизации регулярных маршрутов.

В настоящее время членами Международного транспортного форума являются 69 стран. Азербайджанская Республика является действительным членом Форума с 1998 года. На прошедшем в прошлом году заседании Совета министров транспорта, состоявшемся в рамках саммита, Азербайджан единогласно был избран президентом Форума на 2025-2026 годы впервые в своей истории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!