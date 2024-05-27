Прогнозируемый рост доходов ненефтегазового сектора оказался неадекватен прогнозу ВВП - Вугар Гюльмамедов

БАКУ /Trend/ - В пересмотренном проекте государственного бюджета на 2024 год прогнозируемый рост доходов в ненефтегазовом секторе оказался неадекватным прогнозу ВВП Азербайджана по соответствующим секторам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В.Гюльмамедов подчеркнул, что фактические поступления за прошедший период текущего года, ожидаемые макроэкономические показатели на конец года, а также изменения расходов в пересмотренном проекте, расширение налоговой базы и усиление администрирования формируют благоприятные условия для выполнения прогноза доходов бюджета как по налоговым, так и по таможенным органам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!